Italia-Giappone: streaming e diretta tv Mondiali pallanuoto maschile, mercoledì 17 luglio

Oggi alle ore 9.30 (orario italiano) nella vasca di Gwangju (Corea del Sud) alla Nambu University Grounds Italia-Giappone si affronteranno nell’incontro della seconda giornata del girone D valida per i campionati mondiali di pallanuoto maschile.

Italia-Giappone, presentazione del match

Gli azzurri del ct Sandro Campagna favoriti dell’incontro, nella giornata inaugurale hanno sconfitto il Brasile per 14-5 in un match in equilibrio soltanto all’inizio, dopo la Nazionale italiana ha preso il largo soprattutto grazie al poker di Stefano Luongo e alla tripletta di Alessandro Velotto. Il match contro gli asiatici sarà almeno sulla carta un pò più complicato e l’allenatore italiano l’ha presentato così: “Con il Giappone sarà una partita completamente diversa. Anche loro interpretano una pallanuoto dinamica, molto veloce e fatta di contropiedi. Dovremo essere molto intelligenti perchè sarà un’altra partita importante per crescere nel torneo“.

Un’altra vittoria darebbe ottime possibilità di finire il girone D al primo posto così da essere qualificati direttamente ai quarti di finale evitando la trappola degli ottavi, ma bisognerà fare attenzione alla squadra allenata dal ct Yoji Omoto che ha la stella nel diciannovenne Yusuke Inaba, che nell’ultima International Cup ha vinto la classifica cannonieri segnando ben 21 reti. Ricordiamo che il Giappone è qualificato di diritto alle prossime Olimpiadi di Tokio 2020 essendo il paese organizzatore.

Nell’ultima giornata che si disputerà venerdì 19, l’Italia affronterà la Germania, mentre il Giappone se la vedrà contro il Brasile.

Italia-Giappone, diretta tv e streaming

Il match della prima giornata del del girone D Italia-Brasile (inizio ore 12.10) sarà visibile sul canale Rai Sport HD (ch. 227 del decoder Sky e ch. 57 del digitale terrestre) che seguirà la la manifestazione fino alla finale (sabato 27 luglio); ci sarà la possibilità di seguire il match anche in streaming (gratuito) su RaiPlay, mentre anche FINA TV seguirà il match in streaming come tutte le varie gare dei Mondiali ma a pagamento.