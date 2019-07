Mondiale di Basket 2019, Gallinari ci crede: “Puntiamo a una medaglia”

Il Mondiale di Basket si giocherà a settembre in Cina, ma Danilo Gallinari si sta già caricando a molla in vista dell’importante impegno per la nostra Nazionale. Il Gallo vuole riscattarsi con la maglia azzurra dopo aver perso l’Europeo due anni fa per un infortunio alla mano, dopo una rissa con l’olandese Kok in una amichevole pre torneo. La scorsa stagione in NBA con i Los Angeles Clippers è stata la migliore in carriera per l’italiano, che ha raggiunto con i californiani i play off poi persi contro Golden State.

L’anno della consacrazione totale oltre oceano lo porterà ancora più maturo al Mondiale cinese, dove l’Italia vuole fare bene. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il cestista ha voluto parlare degli obiettivi degli azzurri in questo torneo:

“Difficile dire dove arriveremo, ma l’Italia può essere la Cenerentola di questo Mondiale. Il sogno è arrivare alla conquista di una medaglia. Dobbiamo crederci. I critici non puntano mai su di noi in queste competizioni, ma abbiamo talento. Sfiderò la Serbia di Teodosic e Marjanovic, che hanno giocato con me nei Clippers. C’è anche Jokic che ha giocato con me nei Nuggets. I favoriti rimangono gli Stati Uniti”.

Grande attesa dunque per gli azzurri al Mondiale cinese. Gallinari questa volta ci sarà.