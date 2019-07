Finali Mondiali Nuoto, il programma del 24 luglio. Un mercoledì da leoni attende i nuotatori azzurri impegnati ai Mondiali in corso di svolgimento a Gwangju, in Corea del Sud. L’Italia cala i suoi assi, sia in campo maschile che in quello femminile. Il medagliere azzurro potrebbe essere rimpolpato in diverse gare. Già martedì è arrivato l’oro di Simona Quadarella, neo campionessa del mondo nei 1500 metri stile libero. Mercoledì invece sarà l’ora, tra gli altri, di Gregorio Paltrinieri, Gabriele Detti e Federica Pellegrini. I due azzurri sono tra i favoriti della gara degli 800 metri stile libero, la “divina” Federica nei 200 metri stile libero. La Pellegrini ha ottenuto il miglior tempo in semifinale, destano un’ottima impressione. C’è profumo di podio anche per Fabio Scozzoli: il forlivese ha centrato il pass per la finale dei 50 rana ritoccando il record italiano e stampando il terzo tempo di giornata (26″70). Qualificazione all’ultimo atto iridato pure per Fabio Burdisso nei 200 farfalla con il sesto crono (1’55″92).

Finali Mondiali Nuoto 2019: orari, streaming e diretta tv delle gare con gli azzurri

Finali Mondiali Nuoto 2019, come seguire le gare con gli italiani. La rassegna iridata in terra coreana è trasmessa in televisione dalla Rai. In particolare è possibile seguire le gare su Raisport+ (canale 227 di Sky e 57-58 del digitale terrestre). Per quanto riguarda lo streaming c’è la possibilità di seguire i Mondiali di Nuoto 2019 su Raiplay.it, il sito ufficiale gratuito della Rai. Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti saranno protagonisti alle 13 ora italiana. Subito dopo toccherà a Federica Pellegrini (indicativamente intorno alle 13.15) mentre – in seguito alle semifinali dei 100 stile libero maschili e dei 50 metri dorso femminili, la scena se la prenderanno prima Federico Burdisso, poi Fabio Scozzoli in una giornata che si preannuncia davvero palpitante per il nuoto italiano. Una giornata che potrebbe segnare un’altra pagina storica del nuoto azzurro, già foriero di tante gioie negli ultimi anni.