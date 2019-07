Moroni – Sousa : Dove vederla in TV e streaming oggi 25 Luglio

Quest’oggi alla Roy Emerson Arena si fronteggeranno l’italiano Gian Marco Moroni e il portoghese Joao Sousa, valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di Gstaad (Svizzera).

Il portoghese parte favorito sulla carta, attualmente è 49esimo nel ranking, ed è arrivato agli ottavi superando il belga Darcis per 2 set a 0. E’ stata più tortuosa invece la strada per il tennista romano, attualmente numero 265 nel ranking, il quale ha dovuto superare tre turni qualificatori (vittoria a tavolino contro Arguello; 2-0 contro Margaroli; 2-0 contro Trungelliti) e i sedicesimi contro il favorito Robredo per 6-2 6-2. Chi vincerà la partita sfiderà ai quarti il vincitore tra Munar e Batista Agut, nonchè il numero uno quest’anno di questo circuito. L’ultima edizione del torneo di Gstaad fu vinta dal romana Matteo Berrettini, diventando per lui la prima vittoria della sua carriera di un titolo ATP. Insieme al premio individuale portò a casa anche il titolo di doppio assieme all’aretino Daniele Bracciali.

Dove vedere l’incontro

Il match inizierà non prima delle 15:00 di oggi 25 Luglio. Si potrà vedere in chiaro in diretta TV sul canale Supertennis (canale 64 sul digitale terreste e 224 su Sky). Inoltre se si dispone di un conto di gioco su vari bookmakers (Snai, Betfair, Unibet, Sisal Matchpoint, Eurobet, Bwin) l’incontro si potrà vedere in modo gratuito.