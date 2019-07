Pallanuoto, Mondiali: il tabellone della fase finale, l’Italia ai quarti contro Usa o Grecia

Alla Nambu University Grounds nella vasca di Gwangju (Corea del Sud) quest’oggi è terminata la fase a girone dei Mondiali di pallanuoto maschile che ha visto qualificarsi le prime tre dei quattro gironi; tra le magnifiche dodici è presente anche l’Italia del ct Sandro Campagna che ha vinto il girone D a punteggio pieno grazie alle vittorie su Brasile (14-5), Giappone (9-7) e Germania (8-7).

Di seguito tutte le classifiche dei gironi (in neretto le squadre qualificate per la fase finale):

Girone A

Serbia 5, Montenegro 4, Grecia 3, Corea del Sud 0

Girone B

Croazia 4, Stati Uniti 4, Australia 2, Kazakistan 0

Girone C

Ungheria 6, Spagna 4, Sudafrica 1, Nuova Zelanda 1

Girone D

Italia 6, Germania 3, Giappone 3, Brasile 0

Gli azzurri avendo vinto il loro raggruppamento sono già qualificati per i quarti di finale insieme a Serbia, Croazia ed Ungheria; nel tabellone si trovano nella parte basse e nei quarti aspetteranno la vincente del playoff Usa-Grecia giunte rispettivamente seconda e terza nel loro girone; dunque un match alla portata dei ragazzi di Sandro Campagna anche se in una manifestazione come questa bisogna fare sempre molto attenzione perchè un minimo sbaglio può costare caro soprattutto nelle gare ad eliminazione diretta. L’Italia giocherà martedì 23 luglio alle 11.30 orario italiano (le 18.30 locali). Se il quarto dovesse andare positivamente in semifinale la Nazionale italiana aspetterebbe la vincente tra Ungheria (già nei quarti) o Montenegro o Australia. La Croazia, che sulla carta è la principale candidata al titolo si trova nella parte alta del tabellone insieme alla Serbia.

Pallanuoto Mondiali, tabellone fase finale (orario italiano)

Play off

Domenica 21 luglio

Ore 7 Montenegro-Australia (1)

Ore 8.30 Grecia-Stati Uniti (2)

Ore 10 Spagna-Giappone (3)

Ore 11.30 Sudafrica-Germania (4)

Quarti di finale

Martedì 23 luglio

Ore 7 Serbia-vincente 3 (5)

Ore 8.30 Croazia-vincente 4 (6)

Ore 10 Ungheria-vincente 1 (7)

Ore 11.30 Italia-vincente 2 (8)

Semifinali

Giovedì 25 luglio

Ore 10 Vincente 5-6

Ore 11.30 Vincente 7-8

Finali

Sabato 27 luglio

Ore 10 Finale 3°-4° posto

Ore 11.30 Finale 1°-2° posto

Inoltre si giocheranno anche le finali 5°-8° posto tra le perdenti dei quarti di finale e 9°-12° posto tra le perdenti degli ottavi di finale. Mentre le quattro squadre arrivate ultime alla fase a gironi giocheranno le finali 13°-16° posto.

13°-16° posto

Domenica 21 luglio

Corea del Sud-Kazakistan

Nuova Zelanda Brasile