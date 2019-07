Qualifiche Moto GP Germania, streaming e diretta: dove vedere le qualifiche oggi 6 luglio

Dopo il GP di Assen andato a Maverick Viñales su Yamaha, il leader del Mondiale Moto GP, Marc Marquez, vuole tornare alla vittoria nel GP di Germania per mettere un ulteriore tassello al motomondiale finora disputato. Lo spagnolo della Honda ha vinto ben 4 gare in questa stagione e il secondo posto in Olanda, non gli è ancora andato giù del tutto. Le sue mani sono già sopra il titolo che lo potrebbe portare a quota 8 a soli 26 anni. Uno in meno del veterano Valentino Rossi, che su Yamaha vuole rilanciarsi dopo la delusione di Assen.

Lasciata alle spalle la bruttissima caduta in terra olandese, il dottore punta a un weekend di spessore al Sachsenring, soprattutto dopo la vittoria nella gara scorsa da parte del suo compagno di scuderia, Viñales. Rossi rimane il miglior pilota Yamaha se si fa fede alla classifica generale (quinto con 72 punti senza mai vincere una gara), ma il distacco da Márquez (primo con 160 punti), è davvero vertiginoso. Il Mondiale per la Yamaha è oramai un miraggio mentre le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci continuano a battagliare. I piloti italiani del team di Borgo Panigale sono rispettivamente al secondo e terzo posto in classifica generale con 116 e 108 punti.

La stagione d’esordio di Danilo Petrucci con la Desmosedici ufficiale si sta rivelando veramente buono: una vittoria e due terzi posti in sella a una moto considerata “complessa” – anche se il ternano si è fatto le ossa con il team Pramac – come la Desmo ufficiale, sono tanta roba.

Interessanti saranno le qualifiche di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo sta disputando una stagione a due poco disastrosa con la Honda ufficiale e i suoi mal di pancia verso la casa giapponese, stanno innervosendo i vertici. Si è parlato anche di una rescissione del contratto per lui, dati gli scadenti risultati in quest’annata in sella alla RC213V. Solo 19 punti e un quindicesimo posto in classifica generale. Il flop è servito.

Da tenere d’occhio sono i piloti rivelazione di questa stagione: Rins su Suzuki sta dimostrando di essere destinato a far parlare di se a lungo così come Quartararo su Yamaha. Entrambi potrebbero essere gli outsider – anche se non proprio – delle qualifiche così come della gara di domenica. Qualifiche in programma a partire dalle 14:10.

MOTO GP GERMANIA, DOVE SEGUIRE LE QUALIFICHE IN DIRETTA O STREAMING

Qualifiche Moto GP, GP di Germania info streaming e diretta. Le qualifiche del GP di Germania di Moto GP saranno visibili in tv a tutti gli abbonati Sky Sport, canali Sky Sport Moto GP (disponibile anche in HD) e Sky Sport Uno a partire dalle 14:10. L’applicazione Sky Go permetterà agli abbonati di vedere le qualifiche in streaming su tablet, smartphone e computer. Per i più ritardatari sarà possibile vedere le qualifiche in differita su TV8, ore 16:30.