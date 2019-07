Serena Williams-Halep, Wimbledon: dove vedere la finale in diretta tv o streaming

Quest’oggi andrà in scena la finale di Wimbledon femminile tra Serena Williams e Simona Halep. L’americana vuole il suo Wimbledon numero 7 ma soprattutto vuole cancellare la brutta sconfitta subita in finale lo scorso anno, contro la tedesca Kerber che liquidò Serena in due set (6-3, 6-3). La pluripremiata statunitense avrà difronte Simona Halep, alla sua prima finale nel torneo inglese. La rumena è al numero 7 nella classifica ATP e si gioca il torneo della vita. I precedenti non sono incoraggianti per la Halep: Serena si è imposta 9 volte su 10 incontri disputati. L’unica volta che la Halep ha avuto la meglio sull’americana è stata nel 2014 alle Finals di Singapore. I pronostici dunque vedono favorita la Williams che come la Halep, ha disputato un torneo di un altra categoria.

Entrambe in questo Wimbledon hanno dominato le dirette avversarie con punteggi netti. Insomma questa finale inedita del torneo inglese promette spettacolo e di sicuro non deluderà le aspettative. Inizio ore 15 a Center Court.



SERENA WILLIAMS-HALEP, DIRETTA TV O STREAMING DELLA FINALE FEMMINILE DI WIMBLEDON

Serena Williams-Halep, dove vedere il match in diretta tv o streaming. L’attesissima finale femminile di Wimbledon 2019 sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport alle ore 15. Sky detiene l’esclusiva di Wimbledon come ogni anno e tutte le partite del torneo inglese, sono disponibili alla visione del pubblico tramite l’opzione mosaico, che permette agli agli abbonati Sky di scegliere tutti i campi con le relative partite presenti. Qualora si voglia vedere la partita in streaming con il proprio tablet, smartphone o computer, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go. Facilissima da scaricare, permette di vedere il match in qualsiasi momento.