Basket, in diretta su Sky Sport il torneo Acropolis (16-18 agosto 2019) con la Nazionale

Weekend di grande basket quello in programma su Sky Sport. Ad Atene andrà di scena il Torneo Acropolis, ecco tutte le informazioni. Dopo le amichevoli disputate a Trento, questo weekend sono in programma nuove sfide per la Nazionale Italiana di basket, allenata da Meo Sacchetti. Infatti, con un volo andata/ritorno Roma-Atene, la Nazionale maggiore raggiungerà la Grecia, dove da oggi e fino a domenica disputerà uno dei più classici tornei dell’estate: l’Acropolis. Nato nel 1986, il quadrangolare è noto per l’alto livello delle squadre che vi partecipano e anche quest’anno non si fanno eccezioni. Gli Azzurri, infatti, troveranno sul proprio percorso tre squadre molto difficili: i padroni di casa della Grecia, guidati da Giannis Antetokounmpo, la Serbia di coach Djordjevic e la Turchia di Ersan Ilyasova.

Tre test durissimi che serviranno a far entrare i ragazzi di coach Romeo Sacchetti già in clima Mondiale a 15 giorni dall’esordio del 31 agosto contro la Filippine a Foshan. Ricordiamo quindi che sono 13 i giocatori a disposizione del CT per il torneo: out per la tre giorni greca Danilo Gallinari (attualmente in recupero dopo l’appendicectomia) e Gigi Datome (in recupero dopo l’operazione al ginocchio). Ma andiamo a vedere nel dettaglio gli azzurri convocati e dove trasmetteranno le tre sfide del torneo.



Torneo Acropolis, i convocati e come seguire le gare in diretta tv e streaming

Questi i convocati dal CT della Nazionale di Basket per il torneo Acropolis:

#00 Amedeo Della Valle (cl. 1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#3 Marco Belinelli (cl. 1986, 196, G, San Antonio Spurs – NBA)

#4 Pietro Aradori (cl. 1988, 196, A, Fortitudo Bologna)

#5 Alessandro Gentile (cl. 1992, 200, G/A, – )

#6 Paul Biligha (cl. 1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Luca Vitali (cl. 1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#10 Daniel Hackett (cl. 1987, 199, G, CSKA Mosca – Rus)

#12 Ariel Filloy (cl. 1987, 190, P, Umana Reyer Venezia)

#15 Jeff Brooks (cl. 1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#16 Amedeo Tessitori (cl. 1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

#17 Giampaolo Ricci (cl. 1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

#41 Brian Sacchetti (cl. 1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

#23 Awudu Abass (cl. 1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

Dopo la Trentino Basket Cup e la Verona Basketball Cup, la Nazionale italiana maschile di basket torna sul parquet per un altro torneo, quello di Atene, in programma dal 16 al 18 agosto. Si tratta di un quadrangolare che oltre all’Italia vedrà impegnate anche Grecia, Serbia e Turchia. Tutte nazionali che, al pari degli Azzurri, parteciperanno alla prossima FIBA Basketball World Cup (sempre in esclusiva su Sky dal 31 agosto al 15 settembre). Un test di alto livello per gli uomini di coach Sacchetti, che servirà anche per affinare ulteriormente la preparazione in vista del mondiale cinese in partenza tra meno di un mese.

Torneo Acropolis, info diretta tv e streaming

Come vedere le sfide della Nazionale maschile di basket in tv? Le telecronache delle partite – tutte in diretta esclusiva su Sky Sport Arena (ch. 204 SAT e FIBRA) – saranno di Flavio Tranquillo, affiancato nel commento tecnico da Davide Pessina. Previsti collegamenti pre e post gare anche su SkySport24 con Atene. Per gli abbonati di Sky le gare saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.