Sfida affasciante tra Grigor Dimitrov e Stan Wawrinka all’ATP di Cincinnati. In questo trofeo di preparazione a US Open, i campioni non mancano mai: il bulgaro è il numero 74 ATP mentre l’eterno rivale nazionale di Roger Federer, Wawrinka, occupa la posizione numero 23. Lo svizzero è determinato a rientrare nella top 10, ma scalare tredici posizioni non sarà affatto semplice. Questo torneo è senz’altro un ottimo palcoscenico per un tennista delle sue capacità, tecnicamente preparato e molto potente nel servizio. I due si sono incontrati tante volte a partire dal 2011. Conduce lo svizzero per 6 vittorie a 4, le ultime due proprio quest’anno a Roland Garros e ATP Masters 1000 in Canada. Dimitrov è un tennista che cerca continuità di risultati, grosso difetto che ne ha minato la carriera.

I numeri e le vittorie contro i grandi campioni ci sono eccome nella sua brillante storia da tennista, ma il bulgaro non è mai riuscito a sfondare. Riuscirà a portare a 5 le sue vittorie contro Wawrinka? Inizio del match ore 17 (orario variabile), martedì 13 agosto.

Dimitrov-Wawrinka, diretta tv e streaming, dove vedere match ATP Cincinnati 13 agosto

Il match Dimitrov-Wawrinka in programma martedì 13 agosto ore 17, non è al momento in programma per la diretta tv o streaming su Sky, piattaforma che detiene i diritti del torneo. Se ci saranno aggiornamenti, SuperNews vi terrà aggiornati.