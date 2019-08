Djokovic-Carreno Busta: diretta tv e streaming, dove vedere ottavo ATP Cincinnati 15 agosto

Il numero 1 ATP, Novak Djokovic è assetato di vittorie e vuole continuare a stupire dopo l’epico trionfo a Wimbledon nella finale delle finali contro Roger Federer. Il cemento dell’ATP di Cincinnati non è però l’erba inglese, ma il serbo non è il tipo che si lamenta troppo. Dopo aver liquidato lo statunitense Querrey con un 7-5;6-1, il campione di Belgrado di appresta ad affrontare lo spagnolo Carreno Busta. Il 28enne ha eliminato in questo torneo due avversari di valore come il francese Simon e l’americano Isner. Gli scontri diretti con Djokovic sono soltanto due: uno nel 2014 e un altro nel 2017. In entrambi gli incontri disputati al Masters 1000 di Montecarlo, Nole ha avuto la meglio anche se due anni fa cedette un set allo spagnolo, perdendo 6-4.

Djokovic punta a vincere US Open e questo torneo preparatorio è senz’altro utilissimo per prepararsi allo Slam made in USA. Il match inizierà alle ore 16 (orario variabile), oggi giovedì 15 agosto.



Djokovic-Carreno Busta, diretta tv e streaming, dove vedere il match 15 agosto

L’ottavo di finale dell’ATP di Cincinnati, Djokovic-Carreno Busta, in programma giovedì 15 agosto ore 16 (variabili), sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canale Sky Sport 204. Per coloro che vogliono vedere il match in streaming, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, facile da scaricare e che vi permetterà di vedere il match direttamente dal vostro smartphone, tablet o computer.