Federer-Dzumhur,US Open: diretta tv e streaming, dove vedere match tennis 28 agosto

Il Re del tennis Roger Federer é partito all’assalto di questo US Open 2019, battendo per 3-1 l’indiano Nagal. Numero 190 ATP. Lo svizzero é partito bene ma non possiamo fare altro che notare il set perso per 6-4 contro il modesto Nagal. Un campanello d’allarme? Potrebbe essere, ma Roger é riuscito sempre a smentirci con prestazioni super. Chiudendo il becco ai critici, che da anni lo vedono sul viale del tramonto. La finale persa a Wimbledon contro il rivale di sempre, Novak Djokovic, brucia ancora. Quei due Championship Points sono ancora nella mente del campione di Basilea, che ora vuole conquistare lo slam americano a tutti i costi.

L’avversario che affronterà oggi a US Open sarà il bosniaco Dzumhur, che ha battuto all’esordio di questo torneo, il francese Benchetrit. Un avversario abbordabilissimo ma superiore a livello di ranking rispetto a Nagal. Il bosniaco é il numero 99 ATP da 5 vittorie nelle ultime 5 gare, nei vari tornei pre US Open. Tutto ciò non spaventerà di certo Roger. Il match inizierà indicativamente alle ore 18 italiane, oggi 28 agosto.

Federer-Dzumhur, diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi 28 agosto

Il match valido per 1\32 di finale US Open 2019, Federer-Dzumhur, in programma oggi 28 agosto indicativamente alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport, canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN. Per coloro che vorranno vedere il match in streaming, consigliamo l’applicazione Eurosport Player. Buona visione!