Fognini-Shapovalov, ATP Cincinnati: diretta tv e streaming, dove vedere il match 13 agosto

Fabio Fognini vuole lasciarsi alle spalle la cocente sconfitta contro Rafa Nadal nell’ATP di Montreal al più presto. Il tennista numero italiano, numero 10 ATP, è in procinto di iniziare la sua nuova avventura all’ATP di Cincinnati, 1/32 di finale contro il canadese Shapovalov, numero 34 ATP. Impegno sulla carta abbordabile per Fabio, ma il suo nervosismo è sempre in agguato e potrebbe minare il suo cammino in questo torneo. Fognini dovrà stare molto attento al 20enne canadese, capaci di battere l’italiano per ben due volte: una quest’anno, il 25 giugno per il torneo The Boodles Challenge a Stoke Park (6-3, 6-3) mentre l’altra sconfitta risale allo scorso anno. In quel frangente, Shapovalov ebbe la meglio con 6-3, 7-5. Insomma la sfida non è delle più semplice e Fognini parte favorito solamente per il ranking, dov’è nettamente avanti al giovane. Inoltre, il match contro Nadal peserà sulle gambe e sulle braccia del tennista sanremese. Inizio del match alle ore 16 (orario variabile), martedì 13 agosto.

Fognini-Shapovalov, diretta tv e streaming, dove vedere il match martedì 13 agosto

Il match di tennis Fognini-Shapovalov in programma martedì 13 agosto alle ore 16 (orario variabile), sarà trasmesso in diretta tv su Sky, precisamente al canale Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). Sarà disponibile pure la visione streaming del match attraverso l’applicazione Sky Go, dove sarà possibile vedere il match direttamente da smartphone, tablet e computer.