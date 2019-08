Gallinari ambizioso: “Soldi? Voglio solo vincere”

Lasciare i Los Angeles Clippers dopo la sua stagione migliore in NBA è stato doloroso, ma Danilo Gallinari vuole ripartire alla grande con la sua nuova squadra: gli Oklahoma Thunder. Il cestista italiano condividerà lo spogliatoio con un asso non indifferente come Westbrook, ma tutto ciò non sembra spaventarlo. Il Gallo inoltre ha chiari i piani per il futuro, già pianificati per il prossimo anno quando diventerà free agent.

Gallinari ha rilasciato un’intervista al giornale Il Foglio, dichiarando le seguenti parole riguardo il suo futuro: “L’anno prossimo, quando diventerò free agent, mirerò a una squadra che possa lottare per arrivare in finale. Non sceglierò i soldi, voglio solo vincere”. Insomma il classe 1988 ci ha preso gusto dopo l’annata dello scorso anno con i Clippers, eliminati ai play off da Golden State. Il prossimo grande impegno per il cestista italiano sarà il Mondiale con la sua Italia. Un’occasione unica per dimostrare di essere un leader vero con gli azzurri, dopo le tante polemiche balzate fuori anni fa quando Gallinari si fratturò una mano per via di una rissa in amichevole pre-Europeo.

Riguardo il prossimo Mondiale, Gallinari ha detto: “Possiamo essere la rivelazione del torneo. In molti non ci prendono in considerazione. Vogliamo conquistare una medaglia e partecipare alle prossime Olimpiadi”.

Il Gallo è in rampa di lancio e vuole stupire al Mondiale cinese. Ci auguriamo tutti che lo faccia.