Italia-Camerun Volley: Data, orario e Diretta TV del primo appuntamento al Preolimpico

Volley quando si gioca il preolimpico maschile? Ecco la data del match d’esordio Italia-Camerun e dove vederla in Tv

Dopo la qualificazione a Tokyo 2020 delle ragazze, ora tocca alla squadra maschile guadagnarsi un posto nella competizione sportiva più importante.

La qualificazione se la giocheranno nel week-end tra il 9 e l’11 Agosto al PalaFlorio di Bari. Gli azzurri per staccare il pass per le Olimpiadi dovranno infatti vincere il girone Pugliese contro Camerun e Australia, decisamente alla portata e nel big match conclusivo contro la Serbia.

In caso di mancata qualificazione, tutto sarà rinviato all’Europeo di Gennaio.

Ricordiamo che l’Italia si presenta alla competizione da vice campione olimpica in carica, insomma anche contro una Serbia con giocatori dal calibro di Atanasijevic e Kovacevic in campo, i nostri Zaytsev, Juantorena e compagni sotto il comando del CT Chicco Blengini non hanno nulla da temere.

Ecco il programma di venerdì 9 Agosto

Australia-Serbia ore 18.00

Italia-Camerun ore 21.15

Come vedere le partite in diretta

Diretta TV: Rai 2

Diretta streaming: Rai Play

Sale quindi la febbre per l’Italvolley con la città di Bari che è ormai abituata ad ad ospitare il grande volley internazionale dopo i recenti mondiali maschili del 2018, che si è concluso con la vittoria della Polonia.