La pole position di Marc Marquez e il terzo posto di Andrea Dovizioso su Ducati nelle qualifiche del GP d’Austria, ci anticipano ciò che sarà il GP di Spielberg di domenica 11 agosto. Il 26enne spagnolo ha praticamente le mani sul titolo 2019 ma in questo circuito non ha ancora portato a casa una vittoria. Le Ducati infatti, fanno da padrone in Austria dal 2016 avendo trionfato con i vari Iannone, Dovizioso e Jorge Lorenzo lo scorso anno. Questa volta però la sensazione è che Marquez dominerà la gara, forte del suo giro record in qualifica di 1:23.027. Seconda posizione per Quartararo su Yamaha, ma il francese non da l’impressione di essere realmente competitivo contro il fortissimo campione del mondo spagnolo. Non male la prestazione di Viñales, che porta la Yamaha M1 in quarta posizione con un 1:23.523. Malissimo invece Valentino Rossi. Il Dottore è reduce da una qualifica da incubo a Spielberg e partirà dalla decima posizione dopo il mesto sesto posto di Brno.

Il suo futuro in Yamaha non è ancora chiaro così come non è chiara la situazione della casa nipponica, in piena crisi per quanto concerne le moto ufficiali in questa stagione. Partenza GP d’Austria MotoGP domenica 11 agosto, ore 14.

MotoGP, Gran Premio d’Austria Red Bull Ring, diretta tv e streaming

Il GP d’Austria di MotoGP in programma domenica 11 agosto alle ore 14, sarà trasmesso in diretta tv su Sky, canali Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Per chi vuole vedere il GP direttamente da smartphone, tablet o pc, Sky mette a disposizione degli abbonati l’applicazione Sky Go, facilissima da scaricare.