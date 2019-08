MotoGP, Qualifiche GP Austria: diretta tv e streaming 10 agosto

Il Mondiale di MotoGP 2019/20 è già ipotecato da Marc Marquez, ma lo spagnolo non avrà vita facile per il prossimo GP d’Austria di Spielberg. Infatti, in terra austriaca, il talento iberico classe 1993 non ha mai vinto. Da quando è presente questo GP, ovvero dal 2016, le Ducati hanno fatto da padrone: ben tre vittorie consecutive per le rosse di Borgo Panigale con Iannone nel 2016, Dovizioso 2017 e Lorenzo 2018. Un motivo in più per Marquez, motivato a lasciare il segno pure in Austria e mettere un ulteriore sigillo su questo Mondiale.

Valentino Rossi non parte certo favorito. Il Mondiale del Dottore è sempre più in salita e il suo sesto posto a Brno, testimonia lo stato di difficoltà del nove volte campione del mondo. I test di lunedì scorso sono stati incoraggianti per la sua Yamaha, in estrema crisi in questa stagione motociclistica. Incerte le condizioni meteo per le qualifiche di sabato 10 agosto, che andranno in scena alle ore 14.10.

MotoGP, Qualifiche GP d’Austria: diretta tv e streaming, ore 14.10, sabato 10 agosto

Le Qualifiche del GP d’Austria di MotoGP saranno trasmesse in diretta tv su Sky, canale Sky Sport MotoGP dedicato. La differita delle qualifiche sarà disponibile su TV8. Per chi non volesse perdersi l’evento in streaming, Sky mette a disposizione l’applicazione Sky Go, dove sarà possibile vedere le qualifiche direttamente da smartphone, tablet o computer.