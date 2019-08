Streaming Coppa Rogers ATP e WTA: dove vedere il Masters 1000 canadese

Stanno per avere inizio I tornei maschile e femminile di Coppa Rogers, sesta tappa dei tornei Masters 1000, previsti dal circuito World tour.

Gli open canadesi, quest’ anno, presentano particolare interesse soprattutto per ció che riguarda il tabellone femminile.

Tra le donne, sono infatti presenti alcune delle maggiori favorite, a cominciare da Simona Halep (testa di serie numero 4), detentrice del torneo e fresca vincitrice sull’ erba di Wimbledon, alla sempreverde Serena Williams, in vena di rivincita dopo la finale di Wimbledon persa malamente proprio contro la romena.

In corsa anche Ashleigh Barty, numero uno del ranking e testa di serie numero uno del torneo che, per tal motivo, usufruirà di un bye al primo turno.

Tra le italiane, Camila Giorgi, impegnata stasera nella finale di Washinghton, e che esordirà lunedí 5 contro la bielorussa Azaranka.

Grandi assenze nel torneo maschile, con Federer e Djokovic che non prenderanno parte al torneo, e rischiano di lasciare terreno libero a Rafa Nadal, prima testa di serie del torneo.

Tra gli italiani, presente Fonigni, che cercherà di riprendersi la top 10 del ranking, Berrettini (reduce da un infortunio) e Cecchinato (in piena crisi di gioco e risultati)

Coppa Rogers 2019: streaming e dove vederla in TV



Entrambi I tornei che, come detto, avranno inizio lunedí 5 agosto con I trentaduesimi, saranno trasmessi da SkySport e sull’ app SkyGo.



Possibile che, I match dei tennisti italiani, ricevano la copertura dell’ emittente Supertennis.



Per lo streaming, si segnala sempre la piattaforma TennisTv, disponibile previa sottoscrizione di un abbonamento mensile da 14,99 euro.