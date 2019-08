WWE: Il ritorno indiscusso di Sasha Banks

TORONTO, 13 Agosto – Sasha Banks torna sul ring e si prende la sua rivincita, lasciando a bocca aperta il pubblico della Scotiabank Arena.

Le sono bastati 4 mesi di assenza per tornare più forte e arrabbiata di prima.

Stiamo parlando di una delle wrestler statunitensi più famose e amate dagli appassionati di questo sport. La Banks era sparita dopo aver perso un incontro di coppia insieme alla Bayley a Wrestlemania 35. Si dice che la Boss abbia cercato di lasciare la WWE dopo una rottura con i vertici ma, a quanto pare, ora è di nuovo pronta a combattere.

L’attacco a sorpresa

Lunedì scorso l’indimenticabile Sasha Banks, con i suoi capelli fucsia che sono ormai un marchio di garanzia, è tornata alHa salutato il pubblico, stupito della sua presenza e ha regalato gadget ai bambini, mentre, un altro simbolo del Wrestling, stava parlando di suo padre, scomparso lo scorso anno.

Approfittando del discorso toccante della sua ex amica Nathalya, la Banks si è avvicinata per abbracciarla, come volendola consolare. Ma era solo una scusa per coglierla alla sprovvista e metterla fuorigioco!

Subito dopo aver messo a segno il suo attacco a sorpresa, la Banks, con un gesto altamente simbolico, si è tolta la parrucca fucsia e l’ha gettata sul ring, per sottolineare il passaggio dal suo vecchio personaggio al nuovo, più forte di prima, più spaventoso per qualsiasi avversario.

Intanto, in difesa di Nathalya, è accorsa sul ring l’attuale campionessa femminile Backy Lynch. Ma la Banks sembrava inarrestabile, ha bloccato l’attacco dell’avversaria e l’ha colpita con una tremenda serie di sediate dietro la schiena, atterrandola e rischiando di infortunarla seriamente.

Mentre le avversarie ancora dovevano riprendersi dalla sua furia, la Boss Sasha Banks ha lasciato l’arena con in volto un sorriso pieno di soddisfazione. E’ l’inizio di una serie di incontri che la porteranno alla gloria?