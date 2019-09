Europei pallavolo maschile: Italia-Bulgaria streaming gratis e Diretta Tv

Dopo i tre successi contro Portogallo, Grecia e Romania arrivano le partite più importanti per l’Italia, infatti dopo aver regalato un set a due avversari come la Grecia e la Romania tutt’altro che irresistibili, arriva il momento in cui con un mancato doppio successo il passaggio del turno potrebbe complicarsi in un girone che vede Italia, Bulgaria e Francia a punteggio pieno e Romania, Grecia e Portogallo a quota 0.

Nelle prossime due partite sarà importante colmare in fretta le lacune che si sono potute intravedere in questa prima settimana, partendo proprio da Italia-Bulgaria.

Il sestetto titolare

Quindi nonostante il sestetto titolare stia giocando sotto le aspettative, la vittoria contro la Bulgaria è fin troppo importante e proprio per questo motivo dovremmo vedere diverse conferme.

In regia è pronto Giannelli e nessun dubbio nel vedere Zaytsev opposto.

In banda anche a causa di qualche problemino muscolare dovrebbe giocare la coppia Anzani Juantorena. Da centrali Piano affiancherà Lanza, con Colaci da libero a completare il sestetto.

Verso Italia-Bulgaria

Da tenere d’occhio nella Bulgaria sono in molti, ma sicuramente potranno creare maggiori problemi alla nazionale italiana Yosifov, Skrimov e Sokolov.

Dove vedere la partita in Diretta Tv e Streaming

Italia-Bulgaria ore 19.30 il 17/09/2019

Diretta Tv: Rai Sport

Diretta Streaming: Rai Play e DAZN

Stadio: Park&Suites Arena a Montpellier