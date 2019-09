Overtime Festival 2019: i big dello sport a Macerata

Scalda i motori la macchina organizzativa della 9^ edizione di Overtime, festival del racconto ed etica sportiva in programma dal 9 al 13 ottobre 2019 nel centro storico di Macerata. Per l’ennesimo anno la kermesse griffata Pindaro Eventi, guidata dai fratelli Angelo e Michele Spagnuolo, è pronta ad ospitare una ricca serie di iniziative, incontri, interviste, rassegne, mostre, convegni all’insegna dello sport. Dopo il successo dello scorso anno, con tanti big dello sport come Beppe Bergomi, Giorgia Rossi e Pierluigi Pardo, anche per l’edizione 2019 si preannuncia il tutto esaurito.

Giorgia Palmas, Fabio Caressa, Giancarlo Marocchi, Federico Buffa. Sono soltanto alcuni dei prestigiosi ospiti che saliranno sul palco di Overtime Festival, portando il loro contributo e la propria visione sul presente e futuro dello sport italiano. Insomma, cinque giorni di spettacolo e divertimento in compagnia dei big dello sport. Gli appassionati non vedono l’ora di affollare il centro storico di Macerata. In programma anche eventi collaterali che intrecciano cinema e buon cibo. “Per l’edizione 2019 abbiamo deciso di dare i numeri – scherzano gli organizzatori dell’evento – Il tema centrale dell’evento sarà quello dei numeri. Date, ricorrenze e insolite coincidenze. Numeri di maglia, recordman, cronometri e chilometri”. Sul portale web dedicato overtimefestival.it tutte le informazioni e le modalità per partecipare al grande evento marchigiano.