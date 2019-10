La WWE si rinnava

La WWE si rinnova sia nella sigla iniziale dei due roster di Raw e Smack Dawn, sia per il draft, in cui gli atleti si divideranno tra lo show rosso di Smack Dawn e quello blu di Raw. Mentre in Smack Down si ha la presentazione tutti gli atleti della WWE , a Raw la sigla presenta alcuni degli atleti sull’esibizione in un concerto degli Skillet con la canzone Legendary. Vanno a Raw gli atleti: Becky Lynch, AJ Styles, Karl Anderson, Luke Gallows, Drew McIntyre, Randy Orton, Ricochet, Bobby Lashley, Alexa Bliss, Kevin Owens, Natalya, The Viking Raiders, Nikki Cross, The Street Profits, EC3, Eric Young, Sin Cara, Seth Rollins, Charlotte Flair, Andrade & Zelina Vega, The Kabuki Warrios, Rusev, Aleister Black, Cedric Alexander, Humberto Carrillo, Eric Rowan, Buddy Marphy, Jinder Mahal, R-Thuth, Samoa Joe, Akira Tozawa, Shelton Benjamin, Rey Misterio, Titus O’Neil e Liv Morgan.

A Smack Down vanno: Roman Reigns, Bray Wyatt, Sasha Banks, Braun Strowman, Lacey Evans, The Revival, Lucha House Party, Heavy Machinery, Apollo Crews, Drew Gulak, Heath Slater, Tamina, B-Team, Brock Lesnars, The New Day, Daniel Bryan, Bayley, Shinsuke Nakamura & Sami Zayn, Ali, Dolph Ziggler & Robert Roode, Carmella, The Miz, King Corbin, Shorty Gable, Elias. Raw si è tenuto Seth Rollins campione universale e Becky Lynch attuale campionessa. Mentre a Smack Dawn Bayley che ha sconfitto Charlotte Flair ex campionessa e si prende il titolo nel giorno del draft, e rimane Brock Lesnar attuale detentore titolo WWE Championship. Insomma lo spettacolo e assicurato, e gli atleti sono carichi e pronti per darsi battaglia al interno del ring.