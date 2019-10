Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano : dove vedere la partita in streaming e diretta TV

Questa sera, alle ore 20:00, l’Armani Exchange Milano di Coach Ettore Messina giocherà alla Mercedes-Benz Arena di Berlino il quinto incontro di Eurolega contro l’Alba Berlino. Dopo un esordio europeo amaro contro il Bayern Monaco, Milano non ha più saputo perdere, vincendo con classe ed impegno contro squadre del calibro di Zalgiris, Panathinaikos e Fenerbahce. Attualmente è sorprendentemente seconda (a pari merito con Khimki e Anadolu) e dietro solo a Barcellona e CSKA Mosca (entrambe a punteggio pieno). Paradossalmente diversa invece è la situazione in campionato, dove la compagine di Rodriguez & co ha raccolto tre vittorie e tre sconfitte (di fila contro Brescia, Brindisi e Cremona).

L’Alba Berlino, fino ad ora nella sua stagione d’esordio in Eurolega, ha raccolto una sola vittoria contro il modesto Zenit. In BBL invece, nel campionato tedesco, è a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro partite giocate.

Fino ad ora, se da una parte i tedeschi sono subito apparsi come una squadra da medio-bassa classifica, Milano è partita come un treno, sembrando che non abbia intenzione di fermarsi.

Dove vedere la partita?

La partita Alba Berlino-AX Armani Exchange Milano sarà trasmessa, a partire dalle 20:25, via streaming disponendo dell’abbonamento a Eurosport Player, col quale si può seguire tutto il resto della Eurolega. Per quanto riguarda la diretta TV invece, non è prevista alcuna copertura per il match.