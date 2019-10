Aquila Trento – Galatasaray: dove vederla in streaming e in tv

Questa sera alle 19:30 l’Aquila Basket Trento ospiterà al PalaTrento i turchi del Galatasaray, valevole come prima partita della fase a gironi della Eurocup 2019/2020. Partita che sulla carta è alla portata dell’Aquila, Trento arriva col turbo dopo aver vinto e convinto nelle prime due giornate di Serie A. La squadra allenata dal neo coach Brienza ha infatti passeggiato su Pistoia e Reggio Emilia, grazie soprattutto ai due colpi di mercato più importanti di questa estate passata. A vestire la maglia bianco nera infatti sono arrivati James Blackmon, grande realizzatore ex Pesaro, e Alessandro Gentile. Per quanto riguarda il Galatasaray invece il suo esordio stagionale non è stato roseo, incassando una sconfitta per 78-66 contro il Turk Telekom, nel campionato turco. Entrambe le squadre fanno parte del girone D, dove sono presenti anche i polacchi dell’Asseco, gli spagnoli dell’Unicaja Malaga, i tedeschi dell’Oldenburg e i montenegrini del Buducnost.

Oltre a Trento, a prendere parte a questa edizione della Eurocup ci sono anche Brescia, Virtus Bologna e Reyer Venezia.

Dove vedere la partita

Aquila Basket Trento – Galatasaray si potrà vedere alle ore 19:30 di questa sera solo in diretta streaming, attraverso l’abbonamento di Eurosport Player. Per quanto riguarda la diretta TV, non è prevista alcuna copertura, a differenza di Reyer Venezia – Partizan Belgrado.