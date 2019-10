Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans : dove vedere la partita in streaming e in diretta TV

Manca sempre meno all’inizio della National Basket Association, meglio conosciuta come NBA. Nell’attesa però, in questi giorni, sono iniziate le partite di preseason, in modo da poter vedere i nuovi assetti delle squadre. Questa notte saranno impegnate 9 franchigie NBA, tra cui gli Atlanta Hawks e i New Orleans Pelicans. Per entrambe le squadre è la prima partita stagionale e, perciò, sono tante le sorprese che vedremo sul parquet. Le curiosità più piccanti si trovano tra le file dei Pelicans, dove troviamo la prima scelta dello scorso draft NBA Zion Williamson. Quest’estate la squadra della Louisiana ha anche chiamato a corte anche l’italiano Nicolò Melli, ex Fenerbahce, raggiungendo in NBA gli altri azzurri Danilo Gallinari e Marco Belinelli. Per quanto riguarda invece Atlanta, si parla di una squadra con del talento esponenziale ma con poca, pochissima, esperienza. Nell’ultimo draft la squadra della Georgia ha scelto due giocatori con un grande prospetto, quali DeAndre Hunter e Cameron Reddish. In questo roster colmo di giovani c’è però l’immortale Vince Carter, ormai 42enne, al suo quasi-sicuro ultimo anno in NBA prima del ritiro.

Dove vedere la partita?

La partita inizierà alle ore 1:30 della notte del 8 Ottobre. Sarà visibile su Sky Sport NBA, canale 206 di Sky, sia in diretta (alle ore 1:30 per l’appunto), sia in differita alle ore 11, 14, 17 e 23 di martedì 8 Ottobre. Per quanto riguardo lo streaming, la partita sarà visibile anche col servizio Sky Go, sintonizzandosi su Sky Sport NBA. La telecronaca della partita sarà a cura di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna.