Basket, Eurolega: CSKA Mosca-Khimki Mosca (dove vederla in diretta TV e streaming

Questa sera, alle ore 19:00, ci sarà il match clou della terza giornata di Eurolega, ovvero il derby di Mosca tra CSKA e Khimki. Quest’anno più che mai si prospetta come una partita di fuoco, dove non c’è più quel margine tecnico delle stagioni passate. Il Khimki infatti, più rinforzato rispetto all’anno scorso, potrà giocarsela fino all’ultimo canestro visto che, il CSKA è orfana di giocatori del calibro di Nando De Colo (andato al Fenerbahce) e del Chacho Rodriguez (alla corte di Ettore Messina all’Olimpia Milano). Entrambe le squadre sono a punteggio pieno in Eurolega, con il CSKA di Mike James e Ron Baker che ha battuto Valencia e Bayern, e il Khimki di Shved che si è imposto su Maccabi e Baskonia. Per quanto riguarda invece il campionato russo, il Khimki è in vetta in solitaria con quattro vittorie su quattro, mentre il CSKA è attualmente al secondo posto con due vittorie e due sconfitte.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile in diretta TV su Eurosport 2, canale 211 di Sky. Inoltre si potrà seguire anche via streaming disponendo dell’abbonamento a Eurosport Player. Un’altra opzione è la visione del match su DAZN, dove ci si dovrà sintonizzare, per l’appunto, su Eurosport Player.