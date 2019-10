Basket, NBA: Golden State Warriors-Los Angeles Lakers (dove vederla in streaming e diretta TV)

Domani 19 Ottobre, alle ore 4:30 italiane del primo mattino, i Golden State Warriors ospiteranno i Los Angeles Lakers nel nuovo Chase Center di San Francisco, per disputare l’ultima partita di NBA Preseason prima dell’inizio della nuova stagione (23 ottobre). In questa preseason le due squadre californiane si sono incontrate per ben tre volte, tutte vinte dalla squadra losangelina. In queste tre partite si sono potuti delineare i primi nuovi assetti delle due squadre, entrambe cambiate radicalmente nell’ultima estate di mercato. Partendo dai Lakers, alla corte di LeBron sono arrivati Anthony Davis e DeMarcus Cousins (seppur da poco infortunatosi), e di minor importanza anche Avery Bradley, il neo campionao NBA Danny Green e Dwight Howard. A loro volta hanno dovuto però salutare giovani talenti come Lonzo Ball, Josh Hart e Brandon Ingram, tutti volati a New Orleans nella trade di Anthony Davis. Per la squadra dell’ormai ex Baia invece devastante è stato l’addio di Kevin Durant, ma d’altra parte è arrivato D’Angelo Russell, pronto a far bene di fianco alla colonna portante dei Warriors Steph Curry.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile su Sky Sport NBA, canale 206 di Sky. Inoltre si potrà seguire anche via streaming disponendo dell’abbonamento a Sky Go. La partita si potrà recuperare in differita alle ore 14 di Sabato 19 Ottobre. La telecronaca sarà a cura di Alessandro Mamoli e Davide Pessina.