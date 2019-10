Dè Longhi Treviso-Umana Reyer Venezia : dove vederla in streaming e diretta TV

Questa sera, alle ore 20:45, si giocherà uno dei tre anticipi che apriranno la quinta giornata di Serie A di basket, vale a dire l’acceso derby veneto tra la neopromossa Dè Longhi Treviso e i campioni d’Italia dell’Umana Reyer. Finalmente rivedremo sul parquet una delle più accese rivalità che il basket abbia mai avuto,quella tra le due squadre venete. L’ultimo scontro si ebbe nel lontano 28 aprile 2012, quando Treviso si oppose alla Reyer 61-72. Da allora sono passati 7 anni, la situazione delle due squadre è totalmente diversa ma lo spettacolo rimane sempre lo stesso. La Dè Longhi Treviso ha iniziato il campionato con tre sconfitte e una vittoria (contro Pistoia); la Reyer Venezia invece con due sconfitte e due vittorie. Evidente è il fatto che le due squadre per questa stagione abbiano obbiettivi diversi, Treviso appena approdata in Serie A cerca di restarci, Venezia invece desidera giocare un’altra strabiliante stagione come la scorsa. Oggi però, nonostante il divario tecnico, il caldo PalaVerde sarà il sesto uomo di Treviso!



Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile via streaming disponendo dell’abbonamento a Eurosport Player, col quale si può godere dello spettacolo di tutta la Serie A di basket. Per quanto riguarda la diretta TV invece, non è prevista alcuna copertura.