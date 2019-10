Happy Casa Brindisi-Carpegna Prosciutto Basket Pesaro : dove vederla in streaming e diretta TV

Questa sera, alle ore 20:45, si giocherà il posticipo che chiuderà la quinta giornata di Serie A di basket tra Happy Casa Brindisi e Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Le due squadre e le loro rispettive tifoserie sono gemellate perciò il clima di questa sera al PalaPentassuglia sarà soprattutto di fratellanza, assieme al voler vincere. Brindisi, dopo essere inciampata nella prima giornata contro Cantù, non ha più perso superando squadre del calibro di Milano e Brescia. Storia totalmente diversa invece per Pesaro, ultima assieme a Pistoia con 0 vittorie conquistate. I ragazzi di Franck Vitucci arrivano però da un’uscita estera amara in Lituania, perdendo malamente l’esordio in Champions League contro il Neptunas. Per Brindisi sarebbe importante vincere questa sera in modo da tenere il passo della Virtus Bologna, ancora capolista a punteggio pieno. Ancora più importante lo sarebbe per Pesaro, in cerca ancora della prima vittoria stagionale e di una difficile salvezza.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile in chiaro in diretta TV su Rai Sport, canale 57 del digitale terrestre. Si potrà vedere anche in HD sintonizzandosi su Rai Sport HD, canale 58 del digitale terrestre. La visione è disponibile anche via streaming disponendo del consueto abbonamento a Eurosport Player, dove poter vedere l’intera Serie A di basket e le maggiori competizioni europee, oppure collegandosi sul portale gratuito di Rai Play e guardare quindi in streaming Rai Sport/Rai Sport HD.