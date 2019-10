Happy Casa Brindisi-Germani Basket Brescia: dove vedere l’anticipo di Serie A

Questa sera, 5 Ottobre, l’Happy Casa Brindisi ospiterà al Palapentassuglia la Germani Basket Brescia. Da una parte troviamo la compagine pugliese che ha ancora bisogno di tempo per unire al meglio tutti i nuovi pezzi della squadra, dall’altra troviamo invece un Brescia che cavalca l’onda dell’entusiasmo, dopo aver battuto Milano al Forum e l’UNICS Kazan in Eurocup. Per quanto riguarda invece la squadra di Coach Frank Vitucci fino ad ora ha registra una vittoria e una sconfitta in campionato, rispettivamente contro la Virtus Roma e l’Acqua San Bernardo Cantù. Quella di questa sera sarà una partita importante, in quanto capace di poter delineare sin da subito le gerarchie in classifica di due squadre chiave di questo campionato. L’Happycasa dei due perni Adrian Banks e John Brown III, deve ora far sbocciare il talentuoso neo acquisto Darius Thompson, capocannoniere l’anno scorso nel campionato olandese e in Eurocup. Per il Brescia invece troviamo tanti tasselli importanti che stanno entusiasmando sin da subito la città, a partire dall’azzurro Awudu Abass fino ad arrivare a Lansdowne.

Dove vedere la partita?

La partita questa sera inizierà alle 20:45 e si potrà seguire in streaming, disponendo dell’abbonamento di Eurosport Player. Invece, per quanto riguarda la diretta TV, non è prevista alcuna copertura.