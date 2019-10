Il Rap italiano incontra il Fighting a Bellator Milano

Il 12 Ottobre si terrà a Milano un evento unico tra combattimenti e musica a sostegno dei fighters che si alterneranno sul ring.

Manca pochissimo a Bellator Milano, la manifestazione di MMA e Kickboxing più attesa dagli italiani amanti di questi sport farà tappa all’Allianz Cloud il 12 Ottobre e, per la prima volta, sarà accompagnata da un ospite speciale: il Rap!

Cresce l’attesa per l’evento in cui Alessio Sakara e gli altri combattenti che saliranno sul ring avranno l’appoggio dei principali esponenti della scena rap italiana del momento: Tony Effe, Tedua, Nitro, Ensi, Dj 2P, Warez e Jangy Leeon che sui social network stanno sostenendo da giorni l’evento, i loro beniamini e amici.

Alcuni dei rapper che prenderanno parte alla manifestazione hanno praticato boxe per diverso tempo, come Tedua e Tony Effe. Altri, invece, la praticano ancora: Jangy Leeon, ad esempio, è compagno di allenamento di due atleti in azione proprio a Bellator Milano, Stefano Paternò e Walter Pugliesi, a testimonianza di come sia forte e radicato il legame tra la lotta e il rap, genere musicale che da sempre denuncia il disagio dei ragazzi delle periferie.

Nitro, Ensi, Dj2P e Warez, invece, pur non essendo o non essendo stati fighters, nei giorni scorsi hanno condiviso delle storie su Instagram per manifestare appoggio ad Alessio Sakara e per annunciare ai fan la loro presenza all’evento, che si preannuncia essere l’edizione più bella di sempre.