Khachanov – Fognini : dove guardare il match in diretta TV e streaming

Domani 4 Ottobre, ore 06:30 italiane, Fabio Fognini si giocherà un posto in semifinale nell’ATP di Pechino con il russo Karen Khachanov, attualmente numero 9 nel ranking mondiale. L’italiano numero 12 in classifica, prima di arrivare a quarti di finale, ha battuto ai sedicesimi il kazako Kukushkin 2-1 (ben 2 ore e 28 minuti di gioco), mentre agli ottavi Rublev con un secco 2-0 in appena un’ora e 15 minuti. Per quanto riguarda Khachanov invece ha battuto Cuevas 2-0 e Chardy, colui che ha eliminato Marco Cecchinato, sempre 2-0.

Negli altri quarti di finale di questo circuito il testa di serie Dominic Thiem se la vedrà con l’intramontabile Andy Murray, il gigante John Isner contro il greco Stefanos Tsitsipas e lo statunitense Sam Querrey che attende il vincitore tra Alexander Zverer e Felix Auger-Aliassime. L’ultima edizione dell’ATP 500 di Pechino è stata vinta dal georgiano Nikoloz Basilashvili (6-4 6-4 contro Del Potro), mentre Novak Djokovic è stato il tennista a vincere più titoli sul cemento cinese (6 vittorie dal 2009 al 2015).

Dove vedere la partita?

La partita tra Fabio Fognini e Karen Khachanov sarà possibile vederla in chiaro sul canale di Supertennis TV, canale numero 64 del digitale terrestre e 224 su SKY. Il match si potrà seguire anche via streaming, connettendosi sul sito ufficiale di Super Tennis TV.