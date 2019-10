L’Allianz Powervolley prende forma con Kozamernik,Petric e Clevenot

Penultima settimana di preparazione con gradito ritorno per l’Allianz Powervolley Milano in vista dell’inizio della nuova stagione 2019-2020. Coach Roberto Piazza ed il suo staff hanno potuto riabbraccire in gruppo i tre nazionali reduci dalla fase finale dell’Europeo 2019: lo sloveno Jan Kozamernik inserito nel sestetto ideale del torneo e votato come miglior centrale,il francese Trevor Clevenot ed il serbo Nemanja Petric capitano della Serbia con cui ha alzato al cielo la coppa dell’Europeo 2019.

I tre atleti hanno svolto regolarmente le vrie sedute di allenamnto con i compagni e sono pronti a dare il proprio contributo durante le ulime settimane che li separano dall’inizio ufficiale della stagione. La squadra è così al completo eccezion fatta per i tre azzurri Piano, Sbertoli e Pesaresi impegnati fino al 16 ottobre in World Cup in Giappone con la Nazionale Italiana e che rientreranno giusto in tempo per l’inizio del campionato di Superlega previsto per il 19 ottobre in trasferta a Busto Arsizio contro il Vero Volley Monza per poi aprire le porte dell’Allianz Cloud il 27 ottobre contro Civitanova.

Il lavoro dello staff prosegue a ritmo serrato e la settimana di appuntamenti per l’Allianz Powervolley si prospetta impegnativa:oggi alle ore 17.00 con Modena nella tensostruttura della Powervolley Accademy mentre il weekend li vedrà impegnati agli ordini di coach Piazza in Polonia per affrontare il torneo Tauron Giganci Siatkowkin a kepno in una due giorni importante per valutare la squadra ed il livello di gioco in vista dell’impegno contro Monza in Superlega.

( Fonte comunicato stampo ).