Lokomotiv Kuban-Reyer Venezia : dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Questa sera alle ore 19, la Reyer Venezia volerà a Krasnodar (Russia) per giocare la seconda partita di Eurocup contro il Lokomotiv Kuban. La squadra di coach Walter De Raffaele sta vivendo un periodo difficile, con una striscia attiva di 3 sconfitte di fila. In campionato infatti il suo record è di una vittoria e due sconfitte, e all’esordio di Eurocup è stata battuta in casa, al PalaTaliercio, dai serbi del Partizan Belgrado. Stesso risultato anche per i russi del Lokomotiv Kuban, battuti in transferta dai lituani del Vilniaus Rytas. La partita di questa sera sarà quindi molto importante per entrambe le squadre, in cerca della prima vittoria nel torneo continentale della stagione. Nel loro girone, il B, il Partizan Belgrado ieri ha vinto contro i turchi del Tofas, collezionando quindi due vittorie su due partite e conquistando il timone della classifica. In un girone così duro, a Walter De Raffaele & co una vittoria sarebbe vitale, lì nella fredda quanto lontana Krasnodar.

Dove vedere la partita?

La partita di questa sera, come tutte le altre di Eurocup, si potrà seguire disponendo dell’abbonamento a Eurosport. Per quanto riguarda invece la visione in diretta TV, non è previsto alcuna copertura per il seguente match.