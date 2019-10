Un match epico quello svoltosi a Houston nella notte italiana tra gli Astros e gli Yankees, secondo capitolo delle American League Championship Series. I texani si sono trovati con le spalle al muro nel momento all’inizio del quinto inning, con la prospettiva di aver bruciato del tutto il vantaggio delle prime due gare in casa.

Ci ha pensato però Carlos Correa con un walk-off solo home run all’undicesimo inning a chiudere una partita epica, portando la serie a New York sull’ 1 a 1. Houston tiene viva la corsa alle World Series, mentre i newyorkesi sprecano un’occasione per ipotecare l’accesso alla loro quarantunesima finale.

Appuntamento alle 22:00 (ora italiana) di domani sera per gara 3, la prima di un terzetto di sfide allo Yankee Stadium.

MLB playoff, N.Y Yankees vs Houston Astros: highlights della partita

Correa si trasforma subito in un fattore fondamentale per la partita quando nel secondo inning colpisce profondo a sinistra, mandando Alex Bregman in casa base con la prima segnatura della serata. La situazione viene però ribaltata nella quarta frazione.

Sul piatto di casa base si presenta Aaron Judge, che piazza un home run centrale che zittisce i tifosi di casa e manda a casa a base anche LeMahieu, appostato in prima base.

Gli Astros pareggiano il conto nell’inning successivo con un home run solitario di George Springer, apparecchiando la tavola per una fase finale di match al cardiopalma. Carlos Correa salva una segnatura che sembrava ormai a portata per gli Yankees su uno swing di Gardner, mantenendo quella situazione di equilibrio che si protrae fino al undicesimo e decisivo inning.

Nella parte bassa della frazione di gioco il portoricano si presenta per il primo turno di battuta, e con solo tentativo mette a segno una battuta poderosa che finisce a destra e in mezzo alla folla impazzita del Minute Maid Park.

La sfida si conclude sul 3 a 2 per Houston, ma il bello della serie (e degli MLB playoff in generale) sembra essere solo iniziato.