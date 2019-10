Mai dire mai nel baseball e nello sport in generale, ma con un vantaggio di 3 a 0 e le prossime due gare in casa i Washington Nationals hanno già quasi due piedi nelle World Series. La wild card della National League domina in gara 3 i St. Louis Cardinals con un netto 8 a 1, grazie ad un attacco incontenibile e alla grande prestazione del lanciatore Stephen Strasburg (1.64 ERA in questa postseason).

L’appuntamento con gara 4 è fissato per le 2:00 italiane di stanotte, sempre al National Park dove i capitolini possono già entrare nella storia con le loro prime finali.

MLB Playoff: St. Louis Cardinals vs Washington Nationals: highlights del match

Fin dalle battute iniziali Strasburg mette in chiaro le cose con una grande solidità dal monte di lancio, costante per il resto della gara. L’equilibrio viene irrimediabilmente spezzato nel terzo inning quando una battuta lunga e centrale di Eaton manda Forbes in casa base per il primo punto di serata per i padroni di casa. Nella stessa frazione i capitolini mandano poi a segno lo stesso Eaton, Soton e Rendon, per un parziale di 4 a 0 che mette i Cardinals con le spalle al muro.

La parte bassa degli inning successivi mantiene lo stesso copione: i Cardinals non riescono mai a tenere a bada le battute e la corsa degli avversari, e in attacco stentano a trovare ritmo anche grazie alla serata di grazia della difesa targata Nationals.

Da segnalare l’unico punto di St. Louis segnato da Jose Martinez solo al settimo inning, e un home run solitario di Robles per i Nats. Il risultato alla fine è un impietoso 8 a 1, per una serie che sembra ormai pronta ad essere messa in archivio.