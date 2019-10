Neptunas Klaipeda-Happy Casa Brindisi : dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Questa sera, alle 18:00, l’Happy Casa Brindisi farà il suo esordio in europa nella Champions League contro i lituani del Neptunas Klaipeda alla Svyturio Arena. La corazzata di Franck Vitucci è una striscia di 3 vittorie consecutive in campionato aperta, tra cui l’ultima, spettacolare quanto sorprendente, in casa dell’Olimpia Milano. Attualmente i pugliesi sono al secondo posto in classifica, dietro solo alla Virtus Bologna ancora a punteggio pieno (4-0). La storia è diversa invece per i lituani, i quali arrivano da 3 sconfitte di fila, l’ultima contro i giganti dello Zalgiris Kaunas impegnati in Eurolega. Attualmente il Neptunas ricopre la settima posizione nel campionato lituano, con 2 vittorie e 3 sconfitte. Entrambe le squadre hanno giocato soli due giorni fa, perciò la forma fisica e il recupero questa sera avranno il loro peso. L’Happy Casa fa parte del gruppo D, dove oltre al Neptunas ci sono: i francesi del Dijon, i tedeschi del Bonn, i greci del PAOK, i turchi del Besiktas, gli spagnoli del Zaragoza e gli ungheresi dello Szombathely.

Dove vedere la partita?

La partita si potrà guardare comodamente via streaming disponendo dell’abbonamento a Eurosport Player. Inoltre sarà possibile vederla anche in diretta TV su Eurosport 2, canale 211 di Sky, e su DAZN (sintonizzandosi appunto su Eurosport 2).