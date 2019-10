La sfida più attesa della domenica NFL è certamente quella tra i Cleveland Browns e i New England Patriots, con il kick off previsto per le 21:25 italiane di domenica 27 ottobre. Un match tutto targato American Football Conference, interessante soprattutto per il confronto tra la superstar di Cleveland Odell Beckham Jr. e i campioni in carica guidati da Tom Brady.

NFL, Cleveland Browns – New England Patriots: presentazione del match

I Cleveland Browns sono secondi nella AFC North Division, ma con un misero record di 2-4 che al momento li tiene distanti da un piazzamento ai playoff. Le ultime due uscite degli uomini di Freddie Kitchens sono risultate in due sconfitte, l’ultima per 32 a 28 in casa contro Seattle.

Spetterà al wide receiver Odell Beckham Jr. fornire una prestazione degna del grande hype che lo circonda, lui che in questi giorni ha usato parole al miele per i Patriots a cui è stato vicino nelle stagioni scorse.

Situazione ben diversa è invece quella dei New England Patriots, che sotto la guida di Tom Brady hanno al momento il miglior record della lega (7-0), unici ancora imbattuti insieme a San Francisco.

Al momento il match sembra avere più importanze per le chance di postseason dei Browns, ma il 33 a 0 rifilato dai Patriots ai Jets giovedì notte parla di una squadra che non vuole scherzare, soprattutto tra le mura amiche.

NFL dove vedere in streaming Cleveland Browns – New England Patriots

La partita sarà trasmessa sulla piattaforma di DAZN alle 21:25 di domenica 27 ottobre, con lo streaming a disposizione anche degli utenti di SKY Q (in possesso di un account DAZN). In alternativa le immagini della gara sono visibili anche per chi abbia un account ufficiale NFL Game Pass.