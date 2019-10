NFL dove vedere in streaming New England Patriots – New York Jets il 22 ottobre

Torna l’appuntamento per gli appassionati del football americano con l’ultima sfida della week 7 di NFL, in Monday Night tutto targato AFC East. Ad affrontarsi saranno infatti i New England Patriots e i New York Jets, a partire dalle 2:15 della notte italiana tra il 21 e il 22 ottobre.

NFL, New England Patriots – New York Jets: il pre-match

La sfida di stanotte sembrerebbe già dal risultato scontato in quanto mette di fronte i classici primi della classe contro una squadra dei bassifondi nella NFL. I New England Patriots (6-0) campioni in carica guidano tanto la propria division quanto l’American Football Conference, essendo l’unica squadra della lega ad essere ancora imbattuta insieme ai San Francisco 49ers (6-0).

I New York Jets (1-4) invece stanno arrancando e non poco. Quattordicesimi nella conference e quarti nella division orientale che li vede migliori solo dei Miami Dolphins.

Se il team di Tom Brady sembra già lanciato verso la postseason i Jets sembrano pronti a tirare i remi in barca, anche se l’arrivo di un avversario di così grande prestigio nelle mura amiche del Metlife Stadium certamente motiverà a dovere i ragazzi di Adam Gase. Oltretutto il match di stanotte arriva dopo la prima vittoria ai danni dei Dallas Cowboys.

NFL dove vedere New England Patriots – New York Jets

Il match andrà i onda su DAZN a partire dalle 2:15 di stanotte, con lo streaming a disposizione degli utenti dell’App di DAZN o per gli utenti di SKY Q (che abbiano un account DAZN).