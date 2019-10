Torna il Monday Night della NFL dopo la scorpacciata di partite di ieri, e il calendario ci propone la sfida tutta targata American Football Conference tra Miami Dolphins e Pittsburgh Steelers. Il kick off sarà all’ 1:15 italiana di stanotte, a termine della Week 8 di questa stagione regolare.

NFL, Miami Dolphins – Pittsburgh Steelers: il pre-gara

Sono due squadre con ambizioni diverse quelle che si affronteranno al Heinz Field di Pittsburgh. I Dolphins sono infatti fanalino di coda della lega insieme ai Cincinnati Bengals, uniche squadre a non aver ancora vinto una partita. L'ultima sconfitta per Miami è giunta settimana scorsa nella trasferta a Buffalo, persa per 31 a 21.

Gli Steelers sono invece secondi nella propria division, ma con un record negativo di 2-4 devono ancora sudarsi la possibilità di accedere alla postseason almeno come wild card. La squadra della Pennsylvania non gioca da due settimane, ma il morale dovrebbe essere alto dato che arriva dall’importante vittoria esterna contro i Los Angeles Chargers.

Il match sarò trasmesso stanotte all’1:15 sulla piattaforma streaming di DAZN per i sottoscrittori del relativo account, oppure su SKY Q (sempre con account DAZN). In alternativa la partita sarà disponibile per gli utenti di NFL Game Pass, il servizio on demand del sito ufficiale NFL.