L’ottava settimana di regular season NFL si apre con il match del Thursday Night nel giovedì notte tra il 24 e il 25 ottobre, previsto per le ore 2:20. Ad affrontarsi saranno Washington Redskins e Minnesota Vikings, due squadre che vivono situazioni di classifica diametralmente opposte.

NFL, Washington Redskins – Minnesota Vikings: presentazione del match

La partita di giovedì notte sarà un affare tutto interno alla National Football Conference, anche se il modo in cui le due contendenti arrivano all’appuntamento non potrebbe essere più diverso.

I Minnesota Vikings (5-2) sono secondi nella NFC North, e sono in piena corsa per la vittoria della division con i Green Bay Packers (6-1) e per l’accesso alla postseason. Scenario meno eccitante invece quello dei Washington Redskins (1-6), con i capitolini ultimi nella conference e ormai al di fuori di ogni ragionamento in ottica playoff.

I Vikings arrivano da tre vittorie consecutive (l’ultima contro Detroit) e non vogliono certo fermare la loro corsa. I Redskins sono invece reduci dalla sconfitta per 0-9 contro i primi della classe di San Francisco, e l’impressione è che ormai i tifosi capitolini fanno meglio a concentrarsi sull’impresa che nel baseball i Nationals stanno compiendo.

NFL streaming, dove vedere Washington Redskins – Minnesota Vikings

Il kick off è previsto per le 2:20 italiane di venerdì 25 ottobre, con il match che sarà visibile in streaming su DAZN per gli utenti dell’app dedicata, e per i possessori di account SKY Q (che abbiano già un account DAZN).