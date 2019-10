Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors : dove vedere il match in streaming e diretta TV

Questa sera, in prima serata italiana (alle 20:30), gli Oklahoma City Thunder ospiteranno i Golden State Warriors al Chesepeake Energy Arena. Fino ad ora le due compagini non hanno raccolto nessuna vittoria: Golden State ha perso con 19 punti di scarto contro i Los Angeles Clippers di Kawhi Leonard, i City Thunder di Danilo Gallinari invece ne sono usciti sconfitti contro Utah e Washington. Entrambe le squadre, rispetto all’anno scorso, hanno perso varie stelle importanti. A partire da Oklahoma, Russell Westbrook ha raggiunto James Harden a Houston; per quanto riguarda invece Golden State Kevin Durant è volato a New York, sponda Brooklyn Nets. Inoltre, nelle ultime NBA Finals contro Toronto, Klay Thompson (tassello importante del roster californiano) ha subito un brutto infortunio che lo terrà fuori, quasi sicuramente, per tutta la stagione. D’altro canto però, a Oklahoma sono arrivati Danilo Gallinari e Chris Paul, e a San Francisco D’Angelo Russell.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile in diretta TV, a partire dalle 20:25 di questa sera, su Sky Sport NBA HD (canale 206 di Sky). Inoltre si potrà seguire anche via streaming, disponendo dell’abbonamento a Sky Go, sintonizzandosi appunto su Sky Sport NBA HD. La telecronaca sarà a cura di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina).