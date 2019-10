Pallacanestro Varese-Fortitudo Bologna : dove vedere la partita di serie A in streaming e diretta TV

Oggi 6 Ottobre, alle 17:00, si giocherà Pallacanestro Varese-Fortitudo Bologna, gara valevole per la terza giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano da un bel periodo: Varese nell’ultima giornata ha passeggiato su Trieste vincendo con 30 punti di scarto, la Fortitudo Bologna è a punteggio pieno, vincendo clamorosamente l’ultima partita contro i campioni d’Italia della Reyer Venezia e facendo andare in delirio l’intero Paladozza. La partita di oggi, che si giocherà all’ENERXENIA Arena di Varese, si prospetta come una gara che procederà sul filo dell’equilibrio, con due squadre dello stesso livello che ci abituano a farci vedere spettacolo e della bella pallacanestro. Da una parte troviamo il super-in-forma Josh Mayo che, nell’ultima uscita a Trieste ha messo a referto la bellezza di 32 punti. Dall’altra invece troviamo il solito Pietro Aradori, vero trascinatore sia emotivo che sul parquet di questa sorprendente Fortitudo, neo promossa di quest’anno.

Dove vedere la partita?

La partita si potrà seguire via streaming, disponendo del solito abbonamento a Eurosport Player, con il quale si possono vedere tutti i match della Serie A di basket. Inoltre la partita sarà visibile anche su Eurosport 2, canale 211 di Sky. Da quest’anno Eurosport 2 è presente anche nell’abbonamento di DAZN, perciò si potrà seguire la partita anche lì.