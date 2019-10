Pallanuoto maschile, Serie A1: i risultati della prima giornata

Oggi pomeriggio ha preso il via l’edizione numero 101 del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile che vede ai nastri di partenza quattordici formazioni con la Pro Recco campione d’Italia e la Rari Nantes Salerno e il Telimar Palermo neopromosse dalla Serie A2. Ricordiamo che in questa stagione lo scudetto sarà assegnato dallo scontro diretto tra le prime due squadre classificate al termine della regular season, mentre il terzo posto che assegnerà l’ultimo pass utile per partecipare alla Champions League della stagione successiva, sarà determinato dal confronto tra il club terzo e quarto classificato, dunque niente Final Six.

Per quanto riguarda il discorso retrocessione, l’ultima squadra scenderà direttamente in Serie A2, mentre per l’ultima retrocessa ci sarà lo spareggio tra la penultima e la terz’ultima a meno che non vi siano dieci o più punti di differenza che causerebbe la retrocessione diretta della tredicesima classificata.

Ottimo esordio dei campioni liguri che hanno sconfitto in maniera netta e in trasferta 21-3 la Florentia; facile affermazione anche per l’altra favorita al titolo, ovvero l’AN Brescia vincitrice sul campo del Salerno; gli altri cinque match disputati sono stati invece tutti molto equilibrati e decisi negli ultimi minuti o addirittura secondi: Roma ha sconfitto a domicilio il Posillipo per 13-12, Trieste ha avuto la meglio sulla Lazio per 13-11, la neopromossa Palermo ha perso di un soffio in casa contro il più quotato Sport Management per 10-9.

Gara al cardiopalma anche quella tra Ortigia Siracusa-Genova vinta dai padroni di casa per 7-6, infine pareggio per 8-8 tra Canottieri Napoli-Savona.

Pallanuoto maschile, Serie A1: risultati 1.a giornata

Canottieri Napoli-RN Savona 8-8

CC Ortigia-Iren Genova Quinto 7-6

Telimar-Sport Management 9-10

Campolongo Hospital RN Salerno-AN Brescia 4-13

Pallanuoto Trieste-Lazio Nuoto 13-11

RN Florentia-Pro Recco 3-21

Roma Nuoto-CN Posillipo 13-12