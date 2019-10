Pallanuoto maschile, Serie A1: i risultati della seconda giornata

Oggi pomeriggio si sono giocati i match della seconda giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto ad eccezione dei campioni d’Italia della Pro Recco che avevano anticipato a mercoledì scorso il match casalingo contro Trieste vinto per 19-8, per via dell’incontro di questa sera in Champions League contro gli spagnoli del Terrassa.

Nelle altre gare l’equilibrio ha regnato sovrano con due pareggi molto combattuti tra Posillipo-Florentia (10-10) e Genova Quinto-Roma (8-8), match al cardiopalma quella tra Savona-Telimar Palermo con i padroni di casa che sono riusciti a spuntarla per 14-13, mentre Ortigia Siracusa e Brescia hanno raggiunto in classifica a punteggio pieno con sei punti la Pro Recco, grazie alla vittorie rispettivamente contro lo Sport Management (11-8 in trasferta) e Napoli (14-4 in casa). Infine vittoria importante per la neopromossa Salerno che ha espugnato il campo della Lazio per 14-11 con i romani ancora a zero punti insieme all’altra neopromossa Telimar Palermo.

Pallanuoto maschile, Serie A1: risultati 2.a giornata

Mercoledì 16 ottobre

Pro Recco-Pallanuoto Trieste 19-8



Sabato 19 ottobre

CN Posillipo-RN Florentia 10-10

Sport Management-CC Ortigia 8-11



AN Brescia-CC Napoli 14-4

Iren Genova Quinto-Roma Nuoto 8-8

RN Savona-Telimar 10-10

Lazio Nuoto-Campolongo Hospital RN Salerno 11-14

Pallanuoto maschile, Serie A1: classifica

Pro Recco 6

Ortigia 6

Brescia 6

Roma 4

Savona 4

Trieste 3

Sport Management 3

Salerno 3

Napoli 1

Florentia 1

Genova Quinto 1

Posillipo 1

Telimar Palermo 0

Lazio 0