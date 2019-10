Philadelphia 76ers-Boston Celtics : dove vedere la partita in streaming e in diretta TV

Questa notte, alle ore 1:30 italiane, i Philadelphia 76ers e i Boston Celtics saranno impegnati nel primo match della loro NBA, nella cornice del Wells Fargo Center. Le due squadre fanno parte delle franchigie più promettenti della eastern conference, risultando solide come lo sono state negli scorsi anni. Philadelphia è rimasta quasi identica rispetto all’anno scorso, mentre invece i Celtics hanno cambiato le fondamenta del roster. La squadra del Massachusetts infatti hanno lasciato andare a Brooklyn l’All Star Kyrie Irving, firmando al suo posto il fenomeno ex Charlotte Hornets Kemba Walker. Un importante cambio è avvenuto anche nel reparto dei centri, dove è partito il veterano Al Horford, alla volta degli stessi Philadelphia 76ers, per dare il benvenuto al turco Enes Kanter. Sarà dunque una partita importante per il trentatreenne dominicano, il quale ha vestito la canotta dei Celtics per tre intensi anni. Philadelphia, dopo l’amara eliminazione da parte dei campioni dei Toronto Raptors allo scadere di gara 7 delle semifinali di conference dello scorso anno, ha una voglia immensa di far ancora meglio sapendo di avere le carte in regola. Sarà questo l’anno del ‘Trust the process’?

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno HD, canale 472 di Sky e in differita su Sky Sport NBA HD (canale 206) alle ore 11, 14 e 23 di Giovedì 24 Ottobre. La visione sarà disponibile anche in streaming disponendo dell’abbonamento a Sky Go.