Philadelphia 76ers-Detroit Pistons : dove vedere la partita di NBA Preseason in diretta TV e streaming

Domani notte, alle ore 1:00 di Mercoledì 16 Ottobre, i Philadelphia 76ers ospiteranno i Detroit Pistons per una partita di NBA Preseason, in vista dell’ormai sempre più imminente Opening Day della nuova stagione 2019/2020. Fino ad ora entrambe le squadre hanno disputato 3 partite di preparazione, i 76ers le hanno vinte tutte, mentre invece i Pistons sono inciampati contro gli Orlando Magic. Nella scorsa stagione entrambe hanno preso parte ai playoff: la franchigia della Pennsylvania è arrivata in semifinale di conference venendo battuti in gara 7 dai campioni in carica dei Toronto Raptors, con la ormai iconica tripla allo scadere dall’angolo dell’MVP delle Finals Kawhi Leonard. Molto più breve invece il tragitto per Detroit, i quali furono spazzati via dall’uragano Antetokounmpo & co al primo turno con un secco 4-0. I 76ers hanno conservato per la stragrande maggioranza il roster dell’anno scorso, aggiungendo però Al Horford. Stessa cosa per i Pistons, i quali hanno aggiunto alle loro fila anche Derrick Rose, Michael Beasley, Markieff Morris e la 15esima scelta allo scorso draft Sekou Doumbouya.

Dove vedere la partita?

La partita sarà visibile in Diretta TV su Sky Sport NBA, canale 206 di Sky. Per quanto riguarda la visione via streaming sarà pssibile seguire la partita disponendo di Sky (sintonizzandosi per l’appunto su Sky Sport NBA). La telecronaca sarà a cura di Francesco Bonfardeci e di Davide Pessina.