Dopo due settimane di sosta torna il rugby del campionato Pro 14, e con esso tornano ad essere impegnate le due franchigie italiane appartenenti alla lega. Nella Conference B la Benetton Treviso affronta in casa i sudafricani Southern Kings, con la che si disputerà sabato 26 novembre alle ore 16:00, presso lo stadio Monigo di Treviso.

Entrambe le squadre arrivano all’appuntamento dopo una sconfitta nella terza giornata. I trevigiani hanno perso di misura contro gli Ospreys per 24 a 20, in una partita che lascia l’amaro in bocca agli uomini di coach Kieran Crowley.

Treviso non ha sfigurato nella trasferta in Galles, anche grazie all’ottima prestazione dell’apertura Antonio Rizzi che però non è bastata. Ora la franchigia si trova al penultimo posto della propria conference, davanti proprio agli avversari di sabato.

I Southern Kings sono infatti fanalino di coda nella Conference B, oltre ad essere l’unica squadra (insieme alle due italiane) a non aver ancora vinto un match in questa stagione. L’ultima sconfitta è maturata contro i nord’irlandesi dell’Ulster con un sonoro 17 a 42.

Il match di questo sabato inizia già a rappresentare uno spareggio per cercare di lasciare i bassifondi della classifica, oltre che per nutrire qualche speranza di accesso ai play off.

Pro 14 rugby dove vedere in streaming Benetton Treviso – Southern Kings

L’incontro sarà disponibile alle 16:00 di sabato 26 ottobre sulla piattaforma di DAZN, e per gli utenti di Sky Q già in possesso di un account DAZN. In alternativa lo streaming della partita sarà trasmesso sul sito della PRO 14 previa iscrizione.