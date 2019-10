Reyer Venezia – Partizan Belgrado: dove vederla in streaming e diretta tv

Questa sera alle ore 20:00 la Reyer Venezia sarà impegnata nella prima partita della fase a gironi della Eurocup 2019/2020. I ragazzi di Coach Walter De Raffaele ospiteranno al Taliercio i temuti serbi del Partizan Belgrado. In un girone così competitivo e duro come quello B, ai veneti sarebbe importante quanto stimolante portare a casa la partita. Le altre squadre del girone della Reyer sono: i russi del Lokomotiv-Kuban, i lituani del Vilniaus Rytas, lo stesso Partizan Belgrado, i francesi del Limoges e infine i turchi del Tofas. Venezia arriva dal colpo subito la scorsa domenica sera al Paladozza, con la Fortitudo Bologna che è riuscita a piegare i campionati d’Italia per tutti i 40 minuti. Il Partizan Belgrado invece arriva dalla vittoria del titolare della Supercoppa di ABA League, perciò ha motivazioni extra per poter far bene sia questa sera che nel corso della competizione.

Ricordiamo che anche Trento, Brescia e la Virtus Bologna (vincitrice dell’ultima edizione della Champions League), partecipano a quest’edizione della Eurocup.

Dove guardare la partita

La partita Reyer Venezia – Partizan Belgrado sarà trasmessa su Eurosport 2, canale 211 di Sky, e da poco anche sulla piattaforma DAZN. Per quanto riguarda la visione in streaming, il match si può seguire sull’abbonamento di Eurosport Player.