Segafredo Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion : dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Questa sera, alle ore 21:15, la Segafredo Virtus Bologna sarà impegnata nel secondo match della sua Eurocup contro gli israeliani del Maccabi Rishon LeZion, ospitati al Paladozza. La squadra di coach Djordjevic arriva da un periodo brillante, con la conquista della vetta della Serie A assieme ai giganti sardi della Dinamo Sassari e con l’esordio in europa dominato contro i tedeschi del Ratiopharm Ulm. Storia diversa invece per gli israeliani, con zero vittorie sia nel loro campionato nazionale che in Eurocup. La partita di questa sera sulla carta denota l’evidente differenza tra le due squadre, con gli emiliani nettamente superiori rispetto agli avversari. La Virtus dovrà far fronte all’assenza di Kyle Weems, il quale ha subito un leggero infortunio nell’ultima giornata di Serie A, nonchè l’importante vittoria contro i campioni d’italia dell’Umana Reyer Venezia. Inoltre si prospetta che, questa sera, non saranno molti i minuti giocati del fuoriclasse Milos Teodosic, tenuto a riposo per il campionato.

Dove vedere la partita?

La partita si potrà vedere via streaming, disponendo dell’abbonamento a Eurosport Player. Si potrà inoltre seguire anche in diretta TV su Eurosport 2, canale numero 211 di Sky. In collaborazione con Eurosport, questa sera la Virtus sarà visibile anche su DAZN, sintonizzandosi proprio su ‘Eurosport 2’.