Segafredo Virtus Bologna-Morabanc Andorra : dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Questa sera, alle ore 20:30, la Virtus Bologna sarà impegnata nel suo terzo incontro di Eurocup contro la Morabanc Andorra, tra le mura amiche del Paladozza. La Virtus Bologna arriva da un inizio stagione di grazia, vincendo 6 partite su 6 tra campionato e Eurocup. In Serie A infatti è sola in testa alla classifica a punteggio pieno, superando nell’ultima giornata la poco attrezzata Pesaro; stessa situazione in Eurocup dove, nel girone A, è la capolista assieme ai francesi del Monaco (2 vittorie e 0 perse). Andorra invece nella Liga ACB (campionato spagnolo) ha collezionato 2 vittorie (tra cui una sorprendentemente contro il Barcellona di Mirotic) e 2 sconfitte; In EuroCup invece ha superato i tedeschi del Ratiopharm Ulm ed è stata fermata dal Monaco. Quella di stasera sulla carta vede favoriti gli emiliani, equipaggiati meglio degli andorrani grazie ai vari fuoriclasse Weems, Markovic, Gaines, Gamble, Hunter ma soprattutto Milos Teodosic.

Dove vedere la partita?

La partita si potrà vedere via streaming, disponendo dell’abbonamento a Eurosport Player, che inoltre offre tutti gli altri match di Eurocup. La programmazione del match inizierà 5 minuti prima della palla a due, alle 20:25 circa. Per quanto riguarda la Diretta TV invece, non è prevista alcuna copertura.

Per questa sera, la partita di basket visibile in TV è invece Neptunas Klaipeda-Happy Casa Brindisi , valevole per la prima giornata di Champions League.